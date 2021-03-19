Джамала вспомнила реакцию дедушки на ее победу в Евровидении и прослезилась. Видео

Украинская певица Джамала со слезами на глазах рассказала, что ее дедушка очень гордился ею, когда она победила на конкурсе Евровидение в 2016 году с песней "1944".

Так, в композиции артистка пела о близкой и болезненной для ее семьи теме – депортации крымских татар с полуострова. Джамала также добавила, что сожалеет о том, что ее бабушка не дожила до этих моментов. Такими подробностями певица поделилась в интервью программе "Слава+" (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я очень жалею, что моя бабушка не дожила до этих моментов. Но мой дедушка очень гордился мной. Нехватает слов, чтобы описать, как он радовался моей победе", – заявила Джамала.

Первыми после победы на Евровидении певице позвонили ее родители. Джамала узнала со слов мамы, что украинцы очень радовались этому событию. Многие приходили к ее дому, дарили цветы и подарки. Артистка отметила, что это был очень трогательный момент.

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