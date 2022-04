Джамала рассказала, что на концертах в Европе удалось собрать более €83 млн помощи Украине

52 тысячи евро собрали на шоу The Voice в Литве. Донаты передали Blue/Yellow, помогающие украинской армии;

950 тысяч евро – результат концерта We Are One в Бухаресте, к которому присоединились Том Оделл, Армин ван Бюрен и другие. Взносы были переданы румынскому "Красному кресту".