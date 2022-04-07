Джамала рассказала, что на концертах в Европе удалось собрать более €83 млн помощи Украине

Украинская певица Джамала заявила, что благодаря благотворительным концертам в странах Европы, в которых она также принимала участие, удалось собрать более 83 миллионов евро помощи для пострадавших от российско-украинской войны украинцев. Артистка отметила, что считает своим долгом рассказывать о преступлениях России всему миру.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. Напомним, что 29 марта Джамала выступила на благотворительном концерте в Бирмингеме, где исполнила свою песню "1944" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас каждый использует свой ресурс, чтобы помочь. Я считаю своим долгом рассказывать о преступлениях России миллионам людей по всему миру и призываю помогать нам. Только благодаря европейским друзьям нам удалось собрать миллионы", – написала певица.

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Она указала суммы пожертвований, которые удалось собрать за короткий срок, отметив следующее:

3,3 миллиона евро отправили зрители финала Нацотбора на Евровидение в Берлине;

67 миллионов евро было собрано в рамках кампании ARD, которые были переданы организациям Aktion Deutschland Hilft и Bündnis Entwicklung Hilft, оказывающим помощь украинцам;

52 тысячи евро собрали на шоу The Voice в Литве. Донаты передали Blue/Yellow, помогающие украинской армии;

950 тысяч евро – результат концерта We Are One в Бухаресте, к которому присоединились Том Оделл, Армин ван Бюрен и другие. Взносы были переданы румынскому "Красному кресту".

13,4 миллиона фунтов стерлингов – собрано на Concert For Ukraine в Бирмингеме, в котором также приняли участие Эд Ширан, Грегори Портер и другие.

"Безграничная благодарность всем, кто поддерживает нас", – подытожила Джамала.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Варшаве (Польша) состоялся благотворительный концерт "Доброго вечора, ми з України", в котором приняли участие исполнитель MONATIK и певица Jerry Heil. Первый призвал "молчунов" включить голову, а вторая спела "Путин – х*йло".