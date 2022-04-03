MONATIK на концерте в Варшаве призвал "молчунов" включить голову, а Jerry Heil спела "Путин – х*йло"

Украинский исполнитель MONATIK и певица Jerry Heil выступили на благотворительном концерте "Доброго вечора, ми з України" в Варшаве (Польша), который транслировали на телеканале "ТЕТ". Все средства за билеты и пожертвования были направлены украинским беженцам.

MONATIK обратился к гражданам РФ, которые молчат о войне с призывом включить голову, а Jerry Heil спела: "Путин – х*йло". На концерте также выступила Alina Pash, Сергей Бабкин и украинские комики.

В новой песне "Молчунам" певец обратился к артистам и обычным россиянам, которые умалчивают о войне. MONATIK осуждает бездействие всего мира. Миллионам людей во всем мире все равно на то, что российские оккупанты забрали у украинцев жизнь, дома и целые города.

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Исполнитель призвал не доверять пропаганде, открыть глаза и свергнуть своих идолов, которые совершают геноцид в Украине. На экране на сцене была надпись: молчание – синоним лжи.

"Пока он в нашей крови тонет, быть может в ней захлебнется вскоре. От этого не узбежать. Что там за люди, кто их осудит за закрытые глаза, пока вокруг горят дома. Если всем не нужна война, то почему она пришла в мою страну? Нездоровые врачи, пришли здорового лечить", – спел MONATIK.

Jerry Heil перепела известную на весь мир песню "Путин – х*йло" на английском языке "PUTIN GO HOME". Первый куплет о том, как украинцы проснулись от сладкого сна 24 февраля, и жизнь каждого украинца превратилась в кошмар.

"Я считаю, "Путин х*йло" — это не кричалка футболистов. Это народная песня, часть нашей истории. И я обновила эту песню, перевела на английский. Теперь это #PUTINGOHOME (чтобы миру было понятно, а нам – приятно, что мир поет с нами)", – написала в Instagram Jerry Heil.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские звезды "присоединились" к Андрею Хливнюку и хором спели "Ой у лузі червона калина". Каждый из артистов записал собственную версию песен с места, где находится во время войны.

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