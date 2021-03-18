Санта Димопулос села на кето-диету и поделилась первыми впечатлениями. Фото

Украинская исполнительница, бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос решила попробовать кето-диету и показала, из чего теперь состоит ее рацион.

На своей странице в Instagram она опубликовала несколько соответствующих сториз. Так, знаменитость показала, что завтракала омлетом, авокадо и листьями салата. Кроме того, она продемонстрировала боксы с едой, приготовленные на весь день. Всего в кето-диете звезды можно увидеть четыре отдельных порции: завтрак, перекус, обед и ужин (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"И вот мой третий день питания, и наконец-то мне сделали 1200 калорий…А говорили, что невозможно. Возможно все!", – объяснила подробнее Санта.

Кетогенная диета, кето-диета – низкоуглеводный рацион питания с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.

Напомним, в 2009 году Санта Димопулос стала участницей украинского проекта "Фабрика звёзд-3", музыкальным продюсером которого был Константин Меладзе. А в 2020 году она принимала участие в популярном танцевальном шоу "Танцы со звездами", где ее партнером стал Максим Леонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джамала показала, что ест на диете. На завтрак артистка выбрала гречку, авокадо и редис. На обед – филе курицы и овощи-гриль, а на ужин – палтус, салат и спаржу.