Джамала схудла на 6 кг і поділилася лайфхаками

Українська співачка Джамала розповіла, що за допомогою правильного харчування змогла схуднути на шість кілограмів за півтора місяця. Спочатку знаменитість важила 69 кг, а зараз – 63. Загалом вона планує скинути 10 кг.

Основний акцент у раціоні артистки – збалансоване харчування, в якому багато зелені, і відсутність вечері. Відповідний пост Джамала опублікувала на сторінці в Instagram.

Співачка зізналася, що за час схуднення у неї були різні випробування – через стресові ситуації їй було складно втриматися, щоб не випити чай із чимось солодким.

"Були випробування і гірші за грудне вигодовування – критичними днями, коли не можеш себе контролювати, хочеться і цукерок, і халву, і попкорн", – зазначила виконавиця.

Також Джамала поділилася кількома лайфхаками в разі, якщо сильно захотілося солодкого:

у шафі завжди повинен бути чорний шоколад 85% какао. Можна з'їсти шматочок;

увечері випити ромашковий/м'ятний/мелісовий чай (будь-який на вибір);

можна з'їсти трохи горішків – фундук, мигдаль;

потрібно вживати магній.

Співачка додала, що тепер у неї починається "зелений день" – це коли всі три прийоми їжі складаються із зелених овочів: огірки, авокадо, кабачки та інше. ⠀⠀

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