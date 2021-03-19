Джамала откровенно рассказала о буллинге из-за ее внешности

Украинская певица Джамала призналась, что в 17 лет у нее было множество комплексов по поводу фигуры, носа и ушей. Из-за этого над артисткой смеялись и даже сейчас, по ее словам, иногда в ее адрес плохо выказываются.

Знаменитость рассказала, что в юности нельзя понять, как решить эти проблемы и поэтому углубляешься в свои комплексы. Об этом Джамала заявила в интервью программе "CЛАВА+" на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне кажется, это нормально, именно в этом возрасте иметь эти комплексы. Не могу сказать, что очень много было буллинга, но все же иногда даже сейчас мне прилетает за нос и фигуру", – сказала певица.

Она отметила, что побороть эти комплексы может помочь семья и близкие люди, которые будут мотивировать тем, что "ты красивая".

Напомним, сейчас Джамала активно худеет и приводит свою фигуру в порядок. Ранее она показала, чем питается целый день. Так, знаменитость завтракает, обедает и ужинает исключительно полезными продуктами.

Кроме того, певица призналась, что нарушила диету на отдыхе в Египте. По словам артистки, она старается придерживаться того рациона питания, который для нее составили специалисты, однако иногда это дается ей крайне трудно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская исполнительница, бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос решила попробовать кето-диету и показала, из чего теперь состоит ее рацион.