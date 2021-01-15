Джамала показала фигуру до того, как поправилась на 10 кг

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками архивными снимками, сделанными на пляже на Бали.

Так, знаменитость призналась, что на фото ее вес составляет 59 кг. Джамала назвала кадры мотивацией похудеть на 10 кг, ведь сейчас ее вес достигает 69 кг. Соответствующие снимок певица опубликовала на личной странице в Instagram.

Отметим, что на фото Джамала позировала в облегающем белом платье-сетке, демонстрируя стройные формы.

"Здесь я вешу 59 кг. Сейчас мой вес – 69 кг. Просто оставлю эти фото здесь. Как мотивацию. Итак, начинаю борьбу с накопленной десяточкой! Если интересно, буду делиться с вами своими успехами и новыми правилами. Пусть мне повезет", – прокомментировала публикацию певица.

Напомним, летом 2020 года Джамала стала мамой во второй раз. Певица родила сына Селима-Гирая от своего супруга Сеит-Бекира Сулейманова, за которого 26 апреля 2017 года вышла замуж. У пары также есть старший сын Эмир-Рахман, который появился на свет 27 марта 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Джамала поделилась некоторыми подробностями о новорожденном сыне Селиме-Гирае.