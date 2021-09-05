Джамала о первом эфире шоу 'Танці з зірками': абсолютно студенческое волнение

Украинская певица Джамала, которая стала одной из участниц шоу "Танці з зірками", накануне старта проекта поделилась своими впечатлениями. Звезда призналась, что испытывает волнение, а участие в шоу сравнила с первым курсом университета.

На странице в Instagram Джамала высказала свое мнение о будущем эфире "Танці з зірками". По ее словам, сейчас она чувствует себя как-будто на первом курсе университета, где ты стараешся все запомнить и ничего не пропустить.

"Такое ощущение, первый курс, я полностью сменила профессию. Возле меня постоянно огромная команда профессионалов, дают задания. А я просто с открытым ртом стараюсь все запомнить и ничего не пропустить. Вот так я себя чувствую", – поделилась в фотоблоге певица.

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Кроме того, Джамала отметила, что несмотря на волнение, танцы ее очень сильно нравятся. А выход на сцену в качестве танцовщицы артистка воспринимает совершенно по-другому, чем когда выступать на публику.

Также Джамала рассекретила, кто будет ее партнером на шоу "Танці з зірками". Артистка не назвала имени, но отметила, что это "настоящая звезда бального танца". В комментариях пользователи сети предположили, что знаменитость будет танцевать на паркете вместе с Дмитрием Дикусаром.

Коротко о знаменитости:

Джамала – украинская певица и актриса крымскотатарского происхождения, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины. Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее Джамала скандально разошлась с продюсером. Мужчина обвинил певицу в шантаже.