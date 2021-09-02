Джамала скандально разошлась с продюсером: он обвинил певицу в шантаже

Продюсер Игорь Тарнопольский заявил, что его бывшая подопечная украинская певица Джамала лично ему сообщила о разрыве контракта, не объяснив причин. Также он заявил, что "манипуляция и шантаж в публичной сфере – это непрофессионально".

Артистка и Тарнопольский сотрудничали 11 лет. По словам продюсера, клипы с YouTube-канала исполнительницы он не удалял. Об этом мужчина рассказал изданию "Слух".

"Красиво хлопнуть дверью всегда проще. Закрыть все дела и обязательства по контрактам намного сложнее. Манипуляция и шантаж в публичной сфере – это непрофессионально, поскольку все стороны знают, какие есть варианты решения ситуации, в которой мы все оказались", – высказался продюсер.

Видео дня

Тарнопольский сообщил, что на YouTube-канале Джамалы были ограничены права доступа в связи с верификацией авторов. В этом случае верификация означает подтверждение от всех создателей аудиовизуального продукта, согласие на передачу авторских прав, так как "обнаружили пробелы в пакете документов на видеоработы".

Продюсер подчеркнул, что все клипы обязательно будут восстановлены и для этого сделают все возможное.

Тарнопольский добавил, что переговоры между ним и артисткой были прерваны именно Джамалой. Как оказалось, знаменитость отказывается на прямую контактировать с продюсером.

Коротко о знаменитости:

Джамала – украинская певица и актриса крымскотатарского происхождения, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины. Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж. Ее избранником стал Бекир Сулейманов, с которым певица поддерживала отношения с 2014-го. У пары двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новые клипы популярной украинской исполнительницы Джамалы исчезли с YouTube-канала. Появилась информация, что они якобы были удалены продюсером артистки и директором Enjoy Records, Игорем Тарнопольским.