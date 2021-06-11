С дырками и пятнами: нероскошные платья звезд на красной дорожке. Фото

Нам только кажется, что знаменитости всегда одеваются с иголочки. Ведь это и неудивительно: их гардеробом занимаются стилисты, а каждый публичный образ составлен из последних коллекций модных дизайнеров.

Но все это не уберегает селебрити от собственной неряшливости. Даже идеальный и тщательно продуманный лук может испортить помятость, пятно от нечаянно пролитого бокала шампанского или пота под мышкой. OBOZREVATEL сделал подборку шикарных нарядов звезд, которые оказались с дырками, складками и пятнами.

Дженнифер Лопес

Певица, актриса и бизнесвумен Джей Ло надела на церемонию "Золотой Глобус – 2016" желтое платье-кейп. По всей видимости, она переволновалась или было слишком жарко для такого наряда из плотной ткани и у нее проступил под мышками пот. Пятна никто бы не заметил, если бы Дженнифер не стала в свою фирменную позу для фотографии. В итоге от критики таблоидов ее не спасли ни идеальный макияж, ни прическа.

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Дженнифер Лоуренс

Актриса Дженнифер Лоуренс нередко попадает в курьезные ситуации на красной дорожке. Она то подвернет ногу и упадет прямо перед сотней камер журналистов, то вступит в лужу. К примеру, на Кинопремии Британской академии звезда "Голодных игр" засветилась в длинном платье от Dior бледно-розового цвета, подол которого пропитался грязной водой. Видимо, она не рассчитывала на дождливую погоду в Лондоне.

Хейли Стейнфилд

Американская певица и звезда сериала "Дикинсон" Хейли Стейнфилд появилась на ковровой дорожке в рваном платье. Скорей всего, корсет случайно лопнул во время одевания, но подбирать новое платье уже не было времени. На большинстве фото с того мероприятия Хейли прикрывала дыру рукой, но скрыть ее от внимательных папарацци ей все-таки не удалось.

Рейчел Макадамс

Звезда мелодрамы "Дневник памяти" Рэйчел Макадамс собиралась затмить всех гостей на церемонии вручения награды "Оскар" своим изумрудным платьем. Однако ее наряд только на первый взгляд кажется сшитым из атласа или шелка, а на самом деле дизайнеры продешевили и выбрали мнущуюся ткань. Огромные складки на животе актрисы испортили все впечатление от ее образа на "Оскаре".

Кэти Перри

Певица Кэти Перри попала впросак, когда попыталась надеть мини-платье не по размеру. Она не подумала, что наеденные несколько килограмм могут "вылезти" в самый неподходящий момент. Так, на афтепати "Оскара" в 2017 году ее платье треснуло прямо на ней, да еще и в самом пикантном месте. Как бы девушка ни старалась не поворачиваться спиной к объективам папарацци, скрыться от пронырливых камер у нее не получилось.

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