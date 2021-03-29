Дядя Кейт Миддлтон заступился за племянницу после скандального интервью Меган и Гарри

Дядя герцогини Кэмбриджской Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл и заявил, что она – актриса, которая умеет манипулировать аудиторией.

Он не верит, что его племянница заставила плакать Меган. Об этом мужчина рассказал в превью к документальному фильму о свадьбе герцогов Кэмбриджских, передает Daily Mail.

"Такое просто не в ее характере. Внутри она даже красивее, чем снаружи. Если у кого-то был приступ шипения, то это была Меган. Кейт пыталась бы помириться. Я буду бороться за честь Кейт до самой смерти", – подчеркнул Голдсмит.

Он также прокомментировал реакцию принца Гарри на душевное состояние Меган, которое изменилось после присоединение к королевской семье.

"Он был лицом благотворительной организации, занимающейся вопросами психического благополучия. Где же был принц, когда было якобы психологическое давление? Конечно, как ее муж, он должен был оказать ей помощь и поддержку, в которых Меган нуждалась", – подчеркнул родственник.

По его словам, королевская семья не является ни расистской, ни сексистской, ни возрастной, они – моральный компас.

Как сообщал OBOZREVATEL: