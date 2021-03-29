Дядько Кейт Міддлтон заступився за племінницю після скандального інтерв'ю Меган і Гаррі
Дядько герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон Гері Голдсміт відреагував на скандальне інтерв'ю Меган Маркл і заявив, що вона – актриса, яка вміє маніпулювати аудиторією.
Він не вірить, що його племінниця змусила плакати Меган. Про це чоловік розповів в превью до документального фільму про весілля герцогів Кембриджських, передає Daily Mail.
"Таке просто не в її характері. Усередині вона навіть гарніше, ніж зовні. Якщо у кого-то був напад шипіння, то це була Меган. Кейт намагалася б помиритися. Я буду боротися за честь Кейт до самої смерті", – підкреслив Голдсміт.
Він також прокоментував реакцію принца Гаррі на душевний стан Меган, який змінився після приєднання до королівської сім'ї.
"Він був обличчям благодійної організації, що займається питаннями психічного благополуччя. Де ж був принц, коли був нібито психологічний тиск? Звичайно, як її чоловік, він повинен був надати їй допомогу і підтримку", – підкреслив родич.
За його словами, королівська сім'я не є ні расистської, ні сексистської, ні віковою, вони – моральний компас.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше в ЗМІ обговорювали скандал про те, що в день весілля Маркл змусила плакати Міддлтон через наряди. Але в інтерв'ю Опрі Уїнфрі герцогиня заявила, що все було навпаки: Кейт змусила її плакати і в результаті вибачилася за це.
Королівський хронікер Омід Скоби поділився з Harper's Bazaar листом Маркл одному зі своїх королівських помічників, в якому сказано, що королівська сім'я не зробила нічого, щоб втихомирити чутки про цю ситуацію – незважаючи на те, що вони паралельно спростовували помилкові заяви про інших членів сім'ї.