Дядько Кейт Міддлтон заступився за племінницю після скандального інтерв'ю Меган і Гаррі

Дядько герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон Гері Голдсміт відреагував на скандальне інтерв'ю Меган Маркл і заявив, що вона – актриса, яка вміє маніпулювати аудиторією.

Він не вірить, що його племінниця змусила плакати Меган. Про це чоловік розповів в превью до документального фільму про весілля герцогів Кембриджських, передає Daily Mail.

"Таке просто не в її характері. Усередині вона навіть гарніше, ніж зовні. Якщо у кого-то був напад шипіння, то це була Меган. Кейт намагалася б помиритися. Я буду боротися за честь Кейт до самої смерті", – підкреслив Голдсміт.

Він також прокоментував реакцію принца Гаррі на душевний стан Меган, який змінився після приєднання до королівської сім'ї.

"Він був обличчям благодійної організації, що займається питаннями психічного благополуччя. Де ж був принц, коли був нібито психологічний тиск? Звичайно, як її чоловік, він повинен був надати їй допомогу і підтримку", – підкреслив родич.

За його словами, королівська сім'я не є ні расистської, ні сексистської, ні віковою, вони – моральний компас.

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