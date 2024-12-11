Двух российских звезд, которых ненавидят в Кремле, номинировали на Нобелевскую премию мира

Певицу Елизавету Гырдымову, более известную аудиторию под псевдонимом Монеточка и репера Ивана Алексеева, выступающего как Noize MC, номинировали на Нобелевскую премию мира. Решение о выдвижении кандидатуры российских артистов, которых ненавидят в Кремле, на присвоение почетной награды приняла группа профессоров норвежского университета OsloMet.

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Как отметила 26-летняя исполнительница на своей странице в Instagram, их номинировали из-за создания благотворительного проекта "Voice of Peace". Они учредили инициативу в 2022 году.

"Самое важное – это то, что они своими голосами представляют новое поколение, которое высказывается за гуманистические ценности", – прокомментировал новость профессор Арнфинн Вунен.

Следует отметить, что в России Монеточка и Noize MC признаны "иностранными агентами". Они уехали из страны-агрессора и не поддерживают кровавый режим Кремля.

Напомним, летом 2024 года "хорошие россияне" вместе с украинскими артистами: Луной, Dakooka и Иваном Дорном организовали концерт в столице Польши – Варшаве, где пытались всеми силами показать свой бунт против войны, что развязала РФ. Тогда Монеточка попыталась исполнить часть своего трека на украинском языке. Однако это решение не вызвало восторга у аудитории, которая пришли послушать звезд, что пытаются "опять сдружить страны". К тому же артистка решила выступить с речью, где говорила о своей ненависти к диктатору Владимиру Путину. Она добавила, что мечтает однажды снова выступить дома, то есть в РФ, однако из-за громких слов, которые не нравятся оккупационным властям Кремля, не может пересечь границы страны.

Со своей стороны Noize MC тоже попытался исполнить трек на украинском. Он упоминал в композициях "Лебединое озеро" на телевидении", что означает роковые проблемы в России, и известную фразу "где вы были 8 лет", что стала мемом среди наших граждан. Свою позицию он демонстрировал и на выступлении в Валенсии, Испания, где вышел на сцену в футболке с символикой полка "Азов". Сначала он спрятал одежду под курткой, но, когда увидел в толпе сине-желтое знамя, показал свой наряд.

К тому же Noize MC поддержал наступление украинцев на Курск. Артист считает, что стране-агрессору необходимо "дать по зубам", чтобы оккупанты покинули территорию Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Мильковский бросился в объятия "хорошего россиянина" на концерте в США.

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