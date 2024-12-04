Мильковский бросился в объятия 'хорошего россиянина' на концерте в США: российские фанаты 'Нервов' торжествуют, украинцы возмущены

Украинский певец, солист рок-группы "Нервы" Евгений Мильковский посетил концерт музыкального коллектива из РФ "Порнофильмы", который состоялся в Лос-Анджелесе . Он вышел на сцену и крепко обнялся с "хорошим россиянином" Владимиром Котляровым, вместе с которым позже исполнил одну композицию.

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Этот момент попал на камеру некоторых слушателей и уже успел распространиться в сети. Такое воссоединение артистов вызвало неоднозначную реакцию у поклонников "Нервов", ведь российские фанаты обрадовались взаимодействию звезд, а украинцев возмутил такой поступок, ведь наша Родина продолжает страдать от террористической войны.

На видео с концерта можно увидеть, что Женя Мильковский в течение некоторого времени наблюдал за товарищем из зрительного зала, и уже через мгновение вышел на сцену. Солисты "Нервов" и "Порнофильмов" крепко обнялись и исполнили трек "Я так соскучился".

Это очень растрогало фанатов артистов из РФ. В сети стало появляться много восторженных комментариев, где некоторые даже выражали свои надежды на "объединение русского и украинского народов".

"Скоро мы споем эту песню вместе и в Москве, и в Киеве!"

"Люди всегда останутся людьми. Независимо от внешних обстоятельств. А остальные просто плоды системы".

"Это дает робкую надежду на то, что украинцы и россияне смогут жить в мире. Когда-то".

"Наконец-то проблеск в этой непроглядной тьме".

"Ребята, вы прекрасны! Спасибо за маленький огонек надежды для нас Всех!"

Однако у украинцев такое воссоединение артистов не вызвало положительную реакцию.

"Интересно, что плачем мы от разных вещей. Мы плачем от того, что россияне убивают наших сограждан просто так каждый день: детей, взрослых, стариков… Это какая-то пропасть".

"В Америке соскучился, а вот во Львове сегодня хоронят 7 наших украинцев, и в других городах и селах каждый день хоронят людей, и не только военных. Интересно, пел бы он с окопа, или у разбитого дома, или у мертвого ребенка, что соскучился. К российскому певцу вопросов нет, с ними все понятно с самого начала".

"Россияне в комментариях должны понять, что украинцы не будут разбираться, кто из вас "хороший", а кто "плохой". Наша реакция абсолютно нормальная, учитывая, что ваше правительство радикально изменило жизнь каждого из нас. То, что группа "Порнофильмы" выступает" против войны – это классно, но вовсе не повод для обожания. Абсолютно каждый адекватный человек выступает против войны".

Напомним, ранее Евгений Мильковский оправдался, почему решил переехать в Россию. По словам артиста, в Киеве группе "Нервы" совсем не удавалось развиваться, а в РФ им предложили сотрудничать с популярным лейблом. Он отметил, что сменил место жительства где-то в 2014 году и совсем не думал, что может начаться война.

"То, что я сейчас скажу, может многих против меня настроить. У меня была такая ситуация, когда мне в Украине говорили "ты предатель, ты выступаешь в России для врагов". Но мои слушатели – не враги, и они не забирали Крым" , – высказался артист.

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