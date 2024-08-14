'Я желаю Украине победы'. Noize MС объяснил необходимость операции ВСУ в Курской области и рассказал о родных в Белгороде

Российский рэпер Noize MС, с 2014 года осуждающий путинский режим, поддержал украинскую операцию в Курской области России. Артист считает, что агрессору нужно "дать по зубам", чтобы оккупанты отступили из Украины.

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В то же время он соболезнует жителям РФ, которые якобы пострадали от боевых действий. Соответствующий пост появился в Instagram певца.

В Судже Курской области, откуда уже поступают видео с украинскими воинами, остается нечужой для рэпера человек – бабушка его очень близкого друга. Как рассказал артист, она не убегала из города.

"Война – г*вно. Войны не должно быть. Но, пока агрессор не получает по зубам, он не успокаивается и не отступает, а потому война продолжается — в этом проблема. Поэтому да, я желаю Украине победы. И я на эту победу я тоже работаю. Что никак не мешает мне сочувствовать мирным жертвам на российской стороне. И таких как я много. Здесь нет никакого противоречия", – написал Noize MC.

На фото он позировал в футболке с надписью "Азов", однако поспешил оправдаться, что эта отсылка не к героическому батальону.

"Теперь поговорим об экстремистской символике. На этой футболке изображен поезд "Азов", ранее курсировавший по маршруту Киев-Мариуполь. Ее мне подарила моя подруга Яна Яковенко. Она сама нарисовала этот принт. Яна из Мариуполя. Ее город уничтожен российскими войсками", – объяснил певец.

Артист поставил на три буквы подписчиков, которые критикуют его за помощь пострадавшим от боевых действий, а также поделился, что у него есть украинский дедушка и бабушка-россиянка, которые сейчас живут в Белгороде.

Ранее OBOZ.UA писал, что дедушка певца родился в Донецкой области, а также долгое время жил в Виннице. По словам музыканта, именно он привил внуку любовь к украинскому языку.

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