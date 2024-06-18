Российский рэпер Noize MС, с 2014 года поддерживающий Украину и осуждающий путинский режим, на одном из своих концертов в Валенсии, Испания, выступал в футболке с символикой полка "Азов". Он прятал тематическую одежду под курткой, но показал ее, увидев флаг Украины с соответствующей надписью в толпе.

Видео дня

Россияне уже устроили истерику, распространив видео, частично заблюрив его. Однако оригинал сохранился в TikTok.

Видео стало популярным только сейчас, хотя концерт прошел еще в конце мая этого года. В Валенсии певец исполнил не только русскоязычный антивоенный репертуар, но и спел на украинском языке.

В толпе стояли слушатели с флагом Украины, на котором была изображена символика бойцов полка, которого больше всего боятся в РФ. Вместе со словами "Героям слава" знамя украшали подписи.

Увидев флаг, Нойз расстегнул свою куртку и показал, что выступает в белой футболке с синим изображением и желтой надписью "Азов". Однако впоследствии артист застегнул верхнюю одежду.

Как писал OBOZ.UA ранее, Noize MC не смог сдержать слез, вспоминая об украинском народе. Музыкант назвал украинцев крутыми людьми и выразил надежду, что "от них наконец-то отстанут и дадут развиваться".

Также он рассказал о своем дедушке из Донбасса и любви к украинскому языку.

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