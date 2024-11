Два участника легендарной группы Bee Gees умерли менее чем за неделю

Два участника легендарной британской поп-группы Bee Gees умерли с разницей в четыре дня. 14 ноября оборвалась жизнь музыканта Денниса Брайона, а 18-го ушел в мир иной Колин Петерсен.

Видео дня

Оба артиста в свое время зажигали на сцене, будучи барабанщиками коллектива. Как отмечаетThe New York Times, трагические новости о смерти звезд сообщили их друзья и коллеги.

Деннис Брайон

Деннис Брайон отошел в вечность в возрасте 76 лет. Его близкий товарищ Дерек Джон Уивер, также известный как Blue Weather, подтвердил потерю на своей странице в Facebook.

"У меня сейчас нет слов. Деннис умер. Кайт, жена Денниса, только что позвонила мне и попросила сообщить всем друзьям и поклонникам. Это был такой шок! Деннис был моим другом с тех пор, как мы вместе играли в нашей первой группе в 15 лет. Его отличная игра на барабанах навсегда останется живой", – написал мужчина.

Артист родился 14 апреля 1949 года в столице Уэльса – Кардиффе. Свою музыкальную карьеру звезда начал в довольно юном возрасте, поэтому быстро смог добиться успеха. Будучи 17-летним юношей, он стал сооснователем группы Amen Corner. Коллектив создал немало хитов, наиболее популярными среди которых стали "Bend Me, Shape Me" и "High in the Sky".

В 1973 году Деннис Брайон присоединился к легендарному коллективу Bee Gees. До 1980-го он играл на барабанах во время студийных записей, телевизионных эфиров и туров группы. За это время были созданы популярные композиции "Stayin' Alive", "How Deep Is Your Love", "You Should Be Dancing" и "More Than a Woman".

Колин Петерсен

Как сообщает Metro, сердце Колина Петерсена остановилось в возрасте 78 лет. Трагическое известие подтвердила трибьют-группа The Best of the Bee Gees.

"С болью в сердце объявляем о смерти нашей легенды Колина Петерсена. Его не стало в понедельник, 18 ноября 2024 года. Он был любимым членом группы, очаровывал нашу аудиторию своими рассказами о главной роли в культовом австралийском фильме "Смайлы", о барабанщике в оригинальном составе Bee Gees, а также регулярно выступал в программе Best of the Bee Gees последние пять лет", – написали музыканты.

Звезда был первым барабанщиком легендарной группы и сыграл важную роль в становлении ее популярности, пишет The Mirror. При его участии были созданы известные хиты, среди которых "To Love Somebody" и "Words".

Творческая карьера Колина Петерсена началась не с музыкальных проявлений, а с актерского мастерства. В юном возрасте он сыграл в лентах "The Scamp", "Крик с улиц" и "Барни".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что умер легендарный французский композитор Шарль Дюмон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!