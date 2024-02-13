'Я плохая мама, отдала ее в детдом!' Оля Полякова после двух лет 'кошмара' приняла кардинальное решение относительно младшей дочери

Певица Оля Полякова приняла решение возвращать младшую дочь, которая учится в лондонской школе, в Украину. Исполнительница говорит, что Алиса, которой нашли временное убежище от войны в Великобритании, пробудет в заграничной школе только до лета, а потом приедет учиться в Украину.

Певица призналась, что адаптация дочери за границей проходит очень тяжело – девочка все время просится домой. И в телефонных разговорах даже упрекает, что мама ее "отдала в детский дом". Об этом Полякова рассказала OBOZ.UA во время закрытого показа документального фильма режиссера Алана Бадоева "Длинные сутки". На презентацию картины певица пришла со старшей дочерью Машей, которая тоже жила в Англии, став студенткой музыкального колледжа, однако впоследствии вернулась в Украину.

– Оля, кому Маша первому сказала, что не хочет жить в Англии и планирует вернуться?

– Никому не говорила. Она просто, проучившись год в Великобритании, решила поступить в американский Berklee College of Music, и когда уже поняла, что ее берут, призналась: "Я бросаю лондонский вуз (на минуточку, самый лучший по музыке в Англии), но еду в крутой американский. А пока у меня будет год перерыва, любите меня и хвалите".

– Судя по тому, как вы спокойно об этом рассказываете, у вас хорошая эмоциональная связь с Машей, вы ей доверяете и одобряете ее решения. Как достигается такое взаимопонимание?

– Она просто очень хитрая. Это покорный теленок, который сосет 50 мамок (смеется). Она для себя осознала в детском возрасте, что она должна изображать послушание. И так себя ведет. Поэтому когда я кричу: "Маша, не делай этого". Она спокойно: "Хорошо, мама!" А потом я, увидев, что ничего не изменилось: "Ты говорила, что не будешь этого делать?!" Она: "Ой, мама, извини!" Понимаете?

– Раньше вы не раз рассказывали, что младшая дочь Алиса, которая учится в одной из школ Лондона, очень просится домой. Сейчас что-то изменилось?

– Ей действительно все непросто дается. Она уже проела нам мозги! Потому мы приняли решение: учится там до лета – и возвращается в Киев. Больше это выдержать невозможно. Каждый день обвинения, что я плохая мама, отдала ребенка в детский дом. Это страшно – два года кошмара. Надо забирать, потому что я просто не выдерживаю.

Документальный фильм "Длинные сутки", который презентовали в одном из столичных кинотеатров Киева, – это хроника первых дней вторжения, которую передали на экране через личные истории украинцев. В разговоре с журналистами Оля Полякова вспомнила свои переживания в первые месяцы большой войны: "У всех свое 24 февраля. Отчаяние, слезы, огромный стресс, абсолютная неопределенность и непонимание, что будет дальше. Многие украинцы потеряли все, на что собирали всю жизнь. Такое случилось с моей мамой. Она покинула свой дом и никогда не сможет туда вернуться. Как-то недавно я чистила свой телефон, дошла до начала 2022 года и пришла в ужас: это были вырванные из жизни месяцы. То, что у нас сегодня есть жизнь, – это большое счастье. Я вспоминаю свое состояние, когда уехала с детьми за границу: было очень страшно. Ничего не хотелось, ничего не видела, ничего не цепляло из хорошего. Только тоска по Родине в душе – и все".

"Я надеюсь, что многие люди в мире, увидев картину "Длинные сутки", поймут наши ощущения каждый день", – говорит Алан Бадоев. По его словам, эта картина – хроника нашей настоящей истории, которую уже никогда не перепишешь: "Когда у меня дочь спрашивает, как я, отвечаю, что все хорошо. Но есть кое-что очень важное, что хотел бы ей потом показать – то, чем я жил эти последние два года".

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