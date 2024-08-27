'Очень высокомерно': Винник вышел в эфир с оправданиями и заработал замечание от Алексея Суханова

Певец Олег Винник, который в 2022 году выехал в Германию и пропал из инфополя Украины, впервые за два с половиной года вышел в эфир украинского телевидения. Артист подключился к разговору на шоу "Говорить вся країна", чтобы прокомментировать все упреки в его сторону, но, как заметил ведущий Алексей Суханов, вел себя высокомерно.

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Об этом сообщили журналисты ТСН. Все замечания фанатов артист не считает оправданными, а комментарии о том, что его ниша в шоубизе уже занята другими перспективными певцами, не беспокоят исполнителя "Волчицы".

"Мне безразлично, кто и что говорит и выдумывает. Не нужно занимать чью-то нишу. Будьте собой, найдите свое лицо. И не пытайтесь на чужом коне доехать до рая. В конце концов, я уже до сегодняшнего дня столько видел своих дублеров. Дай Бог им всего, что они желают. Меня это не интересует. Меня интересует только то, когда наступит победа и когда мы будем жить в мире", – объяснил артист.

В студию также пригласили самого известного "клона" Олега Винника – Андрея Кравченко – которого из-за похожего стиля и черт лица часто сравнивают с беглецом.

"У меня до сегодняшнего дня стоит очередь за дуэтами. Мне это совершенно не интересно. Мне интересно только одно – когда наступит победа. А Андрею лучше было бы обратиться к Мадонне или Дженнифер Лопес, это будет более удачный дуэт. Потому что у них больше денег", – добавил Винник.

В ответ на это заявление вмешался Алексей Суханов, сделавший лаконичное замечание звезде о его высокомерии.

"Ну знаете, как бы я к вам ни относился, но это очень высокомерно прозвучало, при всем моем уважении", – сказал ведущий.

Напомним, Винника хейтят не только из-за проживания в Германии в самое сложное для Украины время, но и из-за подозрительного пересечения границы. Так, артист рассказал, что уехал уже после полномасштабного вторжения, 26 февраля. Продюсер Вадим Лисица заявил, что артист пересек границу в багажнике авто, за рулем которого сидела его жена.

Эти обвинения певец тоже прокомментировал: "Я никуда не убегал, чтобы куда-то возвращаться, это не в моем стиле. И я, в конце концов, делаю свое дело. Я благодарю своих поклонников, что ходили на концерты и платили деньги. И слава тебе, Господи, что я их не потратил. Я не зарабатывал на войне, а все отдавал, отдаю и буду отдавать дальше. Если бы Господь не давал мне песни, то мы не общались бы с вами сегодня. Они есть, они пишутся".

Ранее OBOZ.UA писал, что возвращение звезды в шоубиз с новой песней обернулось провалом. Продюсер Михаил Ясинский рассказал, почему так произошло.

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