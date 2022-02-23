Дудь выразил поддержку Украине на фоне признания Россией 'Л/ДНР'

Известный российский блогер и журналист Юрий Дудь осудил признание так называемых республик "ЛНР" и "ДНР" Россией, назвав ее главу Владимира Путина "увлекшимся историей императором". А также высказался в поддержку Украины – "родины родных и дома его друзей".

Мнением он поделился в Instagram. В посте рассказал о своей недавней поездке в Норвегию и предложил сравнить норвежский город Киркенес с российскими Заполярным или Никелем, что на расстоянии 55-65 км.

"Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть, газ и вот так вот. Вчера большинство из этих причин мы снова наблюдали. Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает", – написал журналист.

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Он подчеркнул, что не выбирал эту российскую власть и не поддерживает "ее имперский угар". А происходящее между РФ и Украиной прокомментировал словами солиста петербургской группы Animal Джаz Александра Красовицкого.

"Жесть. Трагедия. И чувство вины… Вот эти все зеленые человечки, вот это все вмешательство со стороны – это бесконечные чувства моего стыда и вины. С одной стороны – за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи", – процитировал Дудь ответ Красовицкого в одном из интервью.

Журналист отметил, что такая позиция музыканта "очень близка" к тому, что сам он испытывает сейчас. По его словам, он любит свою страну и триколор, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину.

"Я вырос в России, Россия – моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, – моя максимальная поддержка в эти дни. России, Украине, миру – мир", – заявил Дудь, вынеся эти слова отдельным скриншотом, который прикрепил к посту.

В конце он добавил, что такие "банальные вещи" пишет для того, чтобы иметь письменное доказательство перед детьми, что "он эту власть не выбирал" и "ее имперский угар не поддерживал".

Коротко о знаменитости:

Юрий Дудь – 35-летний российский журналист и видеоблогер. Родился в немецком городе Потсдам, за происхождением украинец, живет в РФ с 1990 года (с четырехлетнего возраста).

Работал на спортивном телеканале. После увольнения творческую деятельность перенес в интернет.

В 2014 году завел YouTube-канал на под названием "вДудь", где публикует интервью с известными личностями. Его видео набирают миллионы просмотров.

Победитель премии "Человек года 2016". В 2019-м во время получения такой же премии блогер призвал не молчать о политических проблемах и беззаконии в России.

При этом ранее украинцев и россиян называл "братскими народами", а оккупацию Россией Крыма и войну на Донбассе – "сложностями между нами".

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский блоггер Ивангай (Иван Рудский) обвинил Дудя в том, что тот вырезал его слова о Голодоморе и НКВД из интервью. Российский журналист отреагировал на это, заявив, что "на монтаже выбрасывается все неинтересное".