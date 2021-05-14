Дуа Липа показала пикантный лук в чулках и мини-юбке

Популярная британская певица Дуа Липа поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала несколько стильных образов. Знаменитость позировала как в мини-юбке, так и ярком длинном платье.

Соответствующие фото артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили новые кадры певицы и засыпали ее комплиментами.

Так, на одном из снимков Липа позировала на камеру в белой рубашке с галстуком, короткой юбке и черных чулках – в таком луке звезда засветила свои подтянутые ягодицы.

На другом фото знаменитость можно увидеть в желтом платье с подолом, которое подчеркнуло длинные ноги Липы. Свои образы певица дополнила аксессуарами и прической в виде высокой гульки.

Пользователям сети понравились модные луки Липы, и они оставили под публикацией множество приятных комментариев.

"Красивая", "Королева", "Ты выглядишь хорошо", "Очаровательная", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Дуа Липа – британская певица косовского происхождения, автор песен и модель. Начала свою карьеру в 2015 году. Тогда она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там свой первый сингл.

Дальше карьера певицы развивалась очень успешно и быстро – в 2016 году знаменитый ямайский певец Шон Пол при участии Дуа Липы записал трек No Lie. Песня стала мировым хитом, а потом и саундтреком к фильму с Дуэйном Джонсоном "Спасатели Малибу".

За свою карьеру звезда записала два альбома – Dua Lipa (2017) и Future Nostalgia (2020) – и завоевала две премии "Грэмми" в 2019 году.

Ранее американский журнал Time назвал 25-летнюю британскую певицу Дуа Липу самой влиятельной звездой 2021 года. Артистка также украсила обложку нового выпуска глянца.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная британская певица Дуа Липа поделилась с поклонниками фото, на которых она запечатлена в откровенном кожаном боди черного цвета, колготках и синих кроссовках.