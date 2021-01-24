Дорофеева восхитила поклонников откровенным нарядом на шоу 'Голос країни'

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками снимком, на котором показала откровенный наряд на шоу "Голос країни-11", в котором она является тренером.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Фанаты засыпали ее комплиментами (фото можно посмотреть ниже).

Так, певица выбрала черный костюм-клеш в стиле диско и короткий черный топ. А из украшений отдала предпочтение серебристым цепочкам на шее, широкому браслету и кольцу.

Поклонники пришли в восторг от наряда Дорофеевой. Многие отметили, что она выглядит шикарно и поэтому с удовольствием будут смотреть "Голос країни".

"Надь, это безумно красивый образ", "Красотка как всегда", "Огонь", "Кукла", "Ух ты, бейби какая", "Шикарный образ", – пишут люди в комментариях.

Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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