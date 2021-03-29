Дорофеева и Дантес стали новыми ведущими 'Орла и Решки'

Украинская исполнительница Надя Дорофеева и ее супруг, певец Владимир Дантес отправились в Иорданию на съемки юбилейного сезона популярного шоу "Орел и Решка. 10 лет".

По словам артистки, этот проект стал любимой программой миллионов зрителей и поэтому она очень рада быть частью "тревел-легенды и заглянуть в нее изнутри". Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Нового канала (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что для Дорофеевой это первый опыт съемки в подобном шоу. И хотя певица привыкла к частым разъездам и ежедневной смене обстановки, она не ожидала, что работа в "Орле и Решке" будет такой сложной.

"Я думала, что на самом деле все легче! График очень насыщенный, за тобой повсюду следуют камеры, хочется все показать", – сказала знаменитость.

А вот Дантес уже был ведущим другого тревел-шоу – он объездил 75 стран, в том числе и Иорданию, так что знал, чего стоит ожидать от страны.

"Здорово, что сейчас нас с Надей позвали стать частью этого легендарного проекта. Вылететь куда-то в эру пандемии – это восторг. Вспомнить, что такое путешествия, общение с людьми, увидеть радостные лица – всегда приятно и круто, так что я был рад съемкам", – добавил музыкант.

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