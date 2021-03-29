Дорофєєва і Дантес стали новими ведучими 'Орла і Решки'

Українська виконавиця Надя Дорофєєва та її чоловік, співак Володимир Дантес вирушили до Йорданії на зйомки ювілейного сезону популярного шоу "Орел і Решка. 10 років".

За словами артистки, цей проєкт став улюбленою програмою мільйонів глядачів і тому вона дуже рада бути частиною "тревел-легенди і заглянути в неї зсередини". Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Нового каналу (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що для Дорофєєвої це перший досвід зйомки в подібному шоу. І хоча співачка звикла до частих роз'їздів і щоденної зміни обстановки, вона не очікувала, що робота в "Орлі і Решці" буде такою складною.

"Я думала, що насправді все легше! Графік дуже насичений, за тобою всюди слідують камери, хочеться все показати", – сказала знаменитість.

А ось Дантес уже був ведучим іншого тревел-шоу – він об'їздив 75 країн, зокрема і Йорданію, так що знав, чого варто очікувати від країни.

"Класно, що зараз нас з Надею покликали стати частиною цього легендарного проєкту. Вилетіти кудись в еру пандемії – це захоплення. Згадати, що таке подорожі, спілкування з людьми, побачити радісні обличчя – завжди приємно і круто, так що я був радий зйомкам", – додав музикант.

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