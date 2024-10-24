'Донецкий размах': Тимур Мирошниченко рассказал о корпоративах Януковича, где 'чартеры летали, как маршрутки'

38-летний телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал, что происходило на корпоративах президента-изгнанника Украины Виктора Януковича. Подобные праздники, организованные им, ведущий назвал "донецким размахом", ведь на них тратили немалую сумму денег.

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Часть "донецкий" взята из области, в которой родился и свою молодость провел Янукович. Тимур Мирошниченко в интервью Славе Демину рассказал, что на эти мероприятия гости прибывали не наземным транспортом, а самолетами, которые, вероятно, могли быть либо личными, либо специально забронированными в авиакомпаниях.

Более того, часто посетителями можно было увидеть россиян. Как говорит Тимур Мирошниченко, "рейсы летали из той страны сюда". По словам телеведущего, гости на мероприятиях Виктора Януковича сменялись каждые 20 минут.

"С размахом (проходили корпоративы. – Ред.) – это тот, которого нет. Там всегда было с размахом и это такой, знаешь, "донецкий размах". Там платили, сколько ты скажешь. Чартерные рейсы, как маршрутки, летают с той страны (России. – Ред.) сюда, гости каждые 20 минут меняются. Это интересный опыт", – признался Мирошниченко.

Он также добавил, что работал на корпоративах, где были почти все шесть президентов Украины. Только правление Леонида Кравчука пришлось на период, когда он был ребенком. "Я еще маленький был. С (Леонида. – Ред.) Кучмы начинал", – сообщил ведущий.

Тимур Мирошниченко признался, что сначала коленки тряслись перед тем, как приходилось выступать перед первыми лицами Украины, но позже уже привык: "Сегодня это просто работа".

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