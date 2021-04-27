Дом легендарной Агаты Кристи продают за $4 млн: как он выглядит изнутри

Дом на юге Англии, в котором известная писательница, автор многочисленных детективов Агата Кристи прожила до смерти в 1976 году, выставили на продажу за 3,8 миллиона долларов.

Об этом сообщает издание People. По словам инсайдеров, исторический особняк расположен в городе Уоллингфорд, графство Оксфордшир. В трехэтажном здании есть гостиная, пять спален, библиотека, рабочий кабинет, гардеробная, кухня и зал для завтраков, четыре ванные комнаты и подсобное помещение (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, к главному зданию прилегает небольшой коттедж с одной спальней. Возле дома высажены клумбы и сад, а также обустроены площадки для отдыха, ведущих к реке Темзы. Общая площадь участка составляет около 5 акров (2,2 гектара).

Отмечается, что именно в этом доме Агата Кристи написала несколько своих бестселлеров, в числе которых "Убийство в "Восточном экспрессе" и "Смерть на Ниле".

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