Ди Каприо декорировал свой пляжный особняк в стиле "Титаника"

Дизайнер Меган Уивер, которая работала с голливудским актером Леонардо Ди Каприо в 90-х, рассказала, что однажды ей довелось остановиться в пляжном доме артиста в Малибу. И оказалось, весь его особняк – от ванных комнат до спален – был оборудован мерчем "Титаника".

Так, по словам женщины, таким образом Ди Каприо захотел отдать дань уважения фильму, который сделал его знаменитым. Об этом сообщает издание Instyle (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Когда я работала на Лео, его мама была такой милой, что разрешила мне остаться в его пляжном домике в Малибу на выходные. Я тогда встречалась на расстоянии с канадцем, и он приехал повидаться. Я не сказала ему, куда мы идем, и вдруг мы заходим в этот пляжный домик, и все вокруг оказывается сплошным "Титаником". Полотенца с "Титаником", плакаты с "Титаником" – "Титаник" повсюду", – рассказала Меган.

Напомним, что Ди Каприо приобрел особняк рядом с пляжем в Малибу в 2002 году. Такая покупка обошлась актеру в $6 млн. Однако эти апартаменты Леонардо посещал редко, поэтому в 2012 году дом был сдан в аренду. В 2014 году особняк продали за $17 млн, сообщает StarNews.

На данный момент Леонардо ДиКаприо владеет особняком в Лос-Анджелесе стоимостью $700 тысяч. Общая площадь дома достигает 330 кв.м, там есть все необходимое для жизни.

Интерьер дома выполнен в марокканском стиле. Кроме спален в жилище находятся просторные холл, кухня с настоящей печью, лифт и бассейн. На территории располагаются фонтаны и пруд, а также многочисленные тропические деревья.

Кроме особняка в Лос-Анджелесе у актера есть и другая недвижимость. Огромный дом общей площадью 430 кв. м был куплен у популярного продюсера и композитора Ричарда Мелвилла Холла, известного как Moby. Новый особняк, построенный в 20 веке, обошелся Ди Каприо почти в $5 млн.

Этот дом соответствует всем английским традициям. В нем есть большая библиотека, спортивный зал, бассейн, сад, пять спален и восемь ванных комнат. Интерьер был выполнен в спокойных, светлых тонах.

Кроме того, у звезды есть резиденция в Палм-Спрингс. Гостиная украшена дизайнерскими атрибутами интерьера. Спальни с большим количеством зеркал выполнены в классическом стиле. В этом доме ДиКаприо бывает крайне редко, поэтому особняк сдается в аренду.

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудский актер Леонардо Ди Каприо якобы впервые готовится стать отцом вместе со своей избранницей Камилой Морроне. Такую информацию распространили друзья пары, однако сами они не прокомментировали ситуацию.