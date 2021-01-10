Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже продолжительное время борется с раком мозга, Анна рассказала о здоровье своей мамы. На сегодняшний день состояние актрисы оценивается как тяжелое.
В Instagram-stories Анна Заворотнюк ответила на вопрос подписчицы, и призналась, что актриса все еще тяжело больна и они продолжают лечение.
"Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", – ответила девушка.
Кроме того, в фотоблоге Анна ответила на вопрос, почему она никогда не показывает свою младшую сестру Милу, которую ее мама Заворотнюк родила в браке с Петром Чернышовым. Как оказалось, родители против того, чтобы Анна показывала жизнь младшей сестры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2019 году стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что актриса попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
В 2020 году, спустя год лечения знакомые Заворотнюк рассказали, что химиотерапия кардинально изменила внешность звезды.