Папа 'подгадил'. Стало известно о разводе старшой дочери Путина с ее голландским мужем

Российский журналист, редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что дочь президента РФ Владимира Путина, 36-летняя Мария Воронцова разводится со своим мужем, голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном. Издание допускает, что распад семьи произошел после того, как в России ввели санкции из-за войны в Украине, и теперь Воронцова якобы не сможет осуществить свои планы по открытию роскошного медцентра в стране-агрессоре.

О разводе Фаассенов Роман Доброхотов написал в комментарии под постом в Facebook журналиста-расследователя Сергея Канева, который покинул РФ, но продолжает свою деятельность. Второй заявил, что Владимир Путин "подгадил своей старшей дочери", после того, как начал войну на украинской территории и навлек на свою страну масштабные санкции.

"Путин неплохо подгадил своей старшей дочери Марии Фаассен (она же Воронцова). Дочурка имеет солидную долю в мега-проекте строительства супер современного медицинского центра под Питером. В планах было привлечение пациентов из Европы и богатеньких шейхов из стран Персидского залива. А теперь, после нападения на Украину, какие уж тут европейцы и шейхи?", – написал Сергей Канев.

Видео дня

Отметим, что Мария Воронцова является экспертом по редким генетическим заболеваниям у детей. По последним данным, она замужем за Йорритом Фаассеном, который е время работал в России в компаниях "Газпромбанк-Инвест" и "Стройтрансгаз". У пары есть дети.

Роман Доброхотов в комментариях под постом Канева написал: "Они с Йорритом расстались давно".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что "тайная дочь Путина" удалила страницу в Instagram после угроз и травли. Подробнее о том, кто такая Елизавета Кривоногих, читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!