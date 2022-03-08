'Тайная дочь Путина' удалила страницу в Instagram после угроз и травли. Кто такая Елизавета Кривоногих

18-летняя блогер из Санкт-Петербурга Елизавета Кривоногих, более известная в сети под псевдонимом Луиза Розова, во многих журналистских расследованиях представлена как "тайная дочь Владимира Путина". Из-за ужасающих действий вероятного отца девушки, ее начали травить в сети, называя ребенком убийцы и Гитлера. Очевидно, россиянка не захотела бороться с хейтерами, поэтому удалила свой аккаунт в Instagram.

О пропаже профиля Луизы в интернете сообщило издание The Sun. OBOZREVATEL собрал ключевую информацию о девушке, которая вероятно является кровной наследницей президента-диктатора.

Главным фактором, который указывает на общую ДНК Путина и Кривоногих, без сомнений можно назвать невероятное внешнее сходство. Российские журналисты-оппозиционеры предполагают, что именно поэтому девушка крайне редко публиковала в соцсетях свои фото, а если и делала это, то тщательно скрывала на снимках лицо.

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С начала полномасштабного военного вторжения российских фашистов в Украину под публикациями Елизаветы появлялись негативные комментарии от интернет-пользователей со всего мира. Люди писали блогерше угрозы и просили оказать влияние на "отца", который отдает приказы убивать мирных жителей Украины, включая и детей.

Сообщения в Instagram были переполнены ненавистью к гитлеровской политике Путина. Комментаторы обвиняли президента не только в смертях украинцев и разрушенных городах, но и в падении российской экономики, а также приближающейся нищете большого количества граждан РФ.

По неподтвержденным данным, Луиза с матерью прячутся роскошном высокотехнологичном бункере где-то в Сибири, который был оборудован на случай ядерной войны.

"Сидишь в бункере как крыса?", "Умри, как умирают наши дети", "Твой отец – убийца, он хуже Гитлера", "Позвони своему папе путину – скажи пусть прекратит войну", "Русский народ должен восстать против этого диктатора", "Российская экономика разрушается, достигая абсолютного нуля", – писали на странице Кривоногих подписчики.

Долгое время страница Лизы была открытой, однако теперь от нее не осталось в Instagram и следа. Стоит отметить, блогерша, а по совместительству диджей и начинающий дизайнер, ранее рассказывала, что не обижается на хейт в соцсетях, а чтобы потроллить подписчиков даже подписалась на главного расследователя коррупционных схем российской власти Алексея Навального.

Известно, что мать девушки некая 45-летняя Светлана Кривоногих. В 90-х годах она была простой уборщицей, а после знакомства с Путиным неожиданно стала мультимиллионершей и одной из самых богатых женщин России. В 2003 году она родила девочку невероятно похожую на президента РФ, однако диктатор никогда не комментировал свое отношение к ребенку, а в его окружении подобные слухи называли провокацией оппозиционных журналистов.

Более того, Путин также никогда не подтверждал и не отрицал, что Мария Воронцова и Екатерина Тихонова ,которые родились у него в первом браке, его дочери.

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