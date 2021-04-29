Дочь Поляковой рассказала, сколько зарабатывает в Instagram

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша разместила в своем блоге информацию, согласно которой рекламное stories у нее стоило 600 гривен, тогда как пост – 1600 гривен.

В программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" 16-летняя девушка рассказала, что первые предложения о сотрудничестве начала получать около двух лет назад. На тот момент количество подписчиков было уже больше ста тысяч (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Я отдыхала на Бали с мамой, если я не ошибаюсь. И мне первый раз написали, мол, что хотят сделать у рекламу. Для меня это был полный шок, я сразу же побежала к маме с вопросом "Что же делать?". Тогда мы попросили за рекламный пост около 2800, на что получили отказ. Потом уже я сама поняла, что необходимо снизить цены. Сейчас уже все классно", – объяснила подробнее Маша.

На данный момент она удалила информацию с указанием цен, которая была в шапке профиля, поэтому можно предположить, что с увеличением количества подписчиков растет и прайс за рекламу в блоге звездной дочери.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona призналась, сколько украинские звезды платят ей за авторскую песню. Так, цена одного хита обходится знаменитостям в несколько тысяч долларов.