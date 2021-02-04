Дочь онкобольной Заворотнюк съехала от матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна переехала в новую квартиру в центре Москвы из загородного дома, где проходит реабилитацию ее онкобольная мать.

Такой новостью Анна поделилась на личной странице в Instagram, опубликовала серию фото. Она также отметила, что очень счастлива.

"Наконец-то я переехала, я в центре и радуюсь доступности своих любимых мест! Обожаю Москву, она прекрасна", – написала дочь Заворотнюк.

Напомним, что несколькими месяцами ранее Анна Заворотнюк вернулась из Нью-Йорка в Москву. Девушка остановилась в особняке матери, который находится в подмосковном поселке Крекшино. Однако жизнь вдали от центра большого города ее не устраивала. Дочь звезды планировала еще осенью прошлого года переехать в Москву, но ремонтные работы в квартире продлились дольше, чем она рассчитывала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2019 году стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.

Позже стало известно, что актриса попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.