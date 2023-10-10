Нина Матвиенко видела вещие сны: Ольга Сумская рассказала об особых способностях легендарной певицы

Народная артистка Украины Ольга Сумская много лет дружила с легендарной певицей Ниной Матвиенко, внезапно умершей 8 октября. Ольга говорит, что Нина Митрофановна признавалась ей, что видит вещие сны.

Об этом актриса рассказала OBOZREVATEL. Ольга Сумская уверена, что на сцене Матвиенко никто не заменит, потому что "не слышала лучшего исполнения украинских песен".

"Не знаю, почему так быстро и можно ли было спасти, – говорит актриса в комментарии OBOZREVATEL. – Еще на Рождество мы вместе сидели за одним столом. Это были Карпаты. Ниночка была так прекрасна, сияющая, жизнерадостная – даже мысли не было, что скоро все станет по-другому. Красавица, энергетика зашкаливала, роскошный наряд, улыбка. Мы встречались на концертах для военных этой весной и летом... Несколько месяцев – и такая страшная новость. Мы все шокированы".

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"Ее голос – как солнце, как облака, как реки, как зеленые холмы, деревья – все, что нас окружает, – продолжает Сумская. – Это настолько настоящее – все, что в нее Господь заложил и подарил нам. Выходит на сцену – и ничего больше не надо. Ни фонограмм, ни оркестров. Только голос – и мороз по коже. Проникает в каждую клетку – думаешь, какой же он бесконечный и животворный. Я не слышала лучшего исполнения украинских песен. Тешусь, что мы дружили много лет. Ценю каждое сообщение – а она часто их присылала… Я помню, как она мне говорила, что есть четыре вида любви: к Богу, к жизни, к семье, к друзьям… Она видела вещие сны – рассказывала мне о них часто очень. Страшно, что я больше не получу сообщения от Ниночки. Мы не пообщаемся больше вживую".

Ранее OBOZREVATEL писал, что друзья и коллеги Нины Матвиенко рассказали о ее последних месяцах жизни.

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