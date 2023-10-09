Близкая подруга Нины Матвиенко вспомнила о первом звоночке ее болезни: был один момент

Народная артистка Украины Валентина Ковальская, близкая подруга легендарной певицы Нины Матвиенко, внезапно умершей 8 октября, говорит, что еще летом они вместе давали концерты. И ничего не предвещало беды.

Правда, был момент во время гастролей в Черновцах, заставивший понервничать Нину Матвиенко и ее подругу. Валентина Ковальская предполагает, что это был один из первых звоночков тяжелого недуга певицы, который в конце концов и победил. Об этом Валентина Ковальская рассказала ОBOZREVATEL.

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Народная артистка Украины Валентина Ковальская пела с Ниной Матвиенко и Маричкой Миколайчук (женой легендарного Ивана Миколайчука) в знаменитом трио "Золотые ключи". Певица говорит, что для нее новость о смерти Нины – страшный удар: "Нет сил – это что-то страшное для меня. Ну как можно? В один год небеса забрали и Нину, и Маричку?" Марички Миколайчук не стало в феврале, а теперь – Нина Матвиенко.

"В последний раз с Ниной мы виделись летом этого года, – вспоминает Валентина Ковальская. – Ездили вместе на день рождения Ивана Миколайчука на Буковину. Встреча была назначена на 10 утра, опасались, что никто не придет. А людей было! Потом поехали в музей Миколайчука в его родном селе, потом в одну из школ, вечером было еще одно мероприятие, и Нина все это выдержала, не было даже намека на то, что плохо себя чувствует. Выглядела прекрасно. Правда, был один момент: нас угощали клубникой. И вечером, когда ехала на Киев, из поезда прислала мне фото: "Посмотри!" Ее лицо сильно отекло. Очевидно, уже плохо работала поджелудочная.

"Я знала, что Нина лежит в больнице, что ей сделали операции, но была уверена, что ее вытащат. Делали операцию на поджелудочной, а потом будто бы на почках, – говорит подруга Нины Матвиенко. – Уточнение, чем именно болеет, – этого не было. Я думала: ну бывает, возраст. Поддерживала, высылала всякие смешинки. Она мне написала: "Уже одна операция прошла, еще вторую жду". После второй прислала фото. Сидела в кресле, красиво выглядела, правда, с коротко подстриженными волосами. Написала: "Я уже могу сидеть, слава Богу". Я ответила: "Ты будешь не только сидеть, но и летать на крыльях песен". Разве могла подумать, что все так страшно?"

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ольга Сумская, Оксана Муха и Анжелика Рудницкая намекнули на причину смерти Нины Матвиенко и рассказали о ее последних днях.

Также стало известно, когда и где пройдет прощание с Ниной Матвиенко.

Воспоминания друзей и коллег о Нине Матвиенко читайте на OBOZREVATEL позже.

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