Дочь Меньшова осудили за смех во время траура по отцу: она ответила

Дочь российского режиссера Владимира Меньшова Юлия столкнулась с критикой в своей адрес из-за того, что позволила себе смеяться в дни траура по своему отцу Владимиру Меньшову. В ответ хейтерам она сказала, что "всегда найдутся те, кто запросто осудит другого человека".

Соответствующее заявление знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Актриса также поблагодарила людей, которые поддерживают ее в этот нелегкий период жизни (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Мне уже пишут в директ: "Как вам не стыдно смеяться? Еще 40 дней не прошло, а вы уже себе такое позволяете...". А вот так вот, могу! Могу смеяться. У меня сегодня прекрасное настроение! Те, кто любит осудить другого человека, в этот момент ужасны. Но есть и другие, которые в этот момент бегут, спотыкаются, чтобы собрать тебе какой-то небывалый букет и заставить тебя улыбаться", – сказала Меньшова.

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Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от коронавируса. Его похоронили Новодевичьем кладбище. Он был советским и российским актером, кинорежиссером, сценаристом, продюсером, телеведущим, педагогом, заслуженным деятелем искусств РСФСР (1984), народным артистом РСФСР (1989), лауреатом Государственной премии СССР (1981).

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Меньшова записала с отцом интервью перед его смертью. Она опубликовала ролик через 9 дней после похорон. Знаменитость призналась, что планировала выпустить свое первое интервью в сентябре, однако судьба распорядилась по-другому.