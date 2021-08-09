Мишина после расставания с Эллертом заговорила об одиночестве: не так уж и плохо

Украинская актриса, главная героиня первого сезона реалити "Холостячка" Ксения Мишина впервые после расставания с комиком и сценаристом Александром Эллертом заговорила об одиночестве. Она назвала его "не таким страшным монстром", каким представляла ранее.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующую публикацию. Она также отметила, что именно в одиночестве рождается творчество, именно в одиночестве человек познает сам себя и открывается с новой стороны (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

" Одна. Не так уж и плохо. Прихожу домой. Все пугали холодом стен и отталкивающим отсутствием, но я не чувствую страха. Значит эта прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня. Не плохо. Тишина. Жадно слушаю ее. Эй, одиночество, а ты не такой монстр, каким я раньше тебя представляла, каким навязывает тебя общество", – поделилась Мишина своими мыслями.

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"В одиночестве рождается творчество. В одиночестве рождаешься ты. Хоть в нем ты и умираешь", – добавила Ксения.

Напомним, в середине июля этого года актриса выложила пост, в котором заявила, что расстается с Александром. Причину разрыва отношений она уточнять не стала. "Мы больше не пара, это мое окончательное решение", – говорилось в публикации звезды.

Коротко о знаменитости:

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Она была участницей шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, где они стали победителями. Осенью прошлого года стартовал реалити-проект "Холостячка", в котором главной героиней была Ксения, выбрав в финале сценариста и комика Александра Эллерта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий шоу "Холостячка" на СТБ Григорий Решетник заявил, что возможной причиной расставания Ксении Мишиной и Александра Эллерта является их повышенная эмоциональность. По словам ведущего, им обеим следовало бы научиться быть более сдержанными в выражении своих чувств.