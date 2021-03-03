Добрынин отреагировал на критику за участие в российском "Холостяке"

Украинский шоумен, участник реалити "Холостяк 9" Никита Добрынин впервые прокомментировал, что стал ведущим российского "Холостяка" с рэпером Тимати и ответил на критику в сети.

Так, звезда заявил, что такое предложение от телеканала ТНТ было для него неожиданным и он долго думал, стоит ли соглашаться. Никита объяснил свое решение работать в российском проекте тем, что хочет делиться своим опытом и историей с другими. Ведь он и его избранница Даша Квиткова стали одной из немногих пар, которые остались вместе после реалити. Об этом ведущий сообщил на личной странице в Instagram.

"Сообщение от команды развлекательного канала ТНТ было для меня неожиданностью, и я долго думал соглашаться ли. Согласился. Я понимал, сколько артистов и ведущих в подобной ситуации получили негативную реакцию. А еще я понимал, что хочу, чтобы в мире было больше любви и веры в то, что все возможно... Наша история с Дашей – это история которой важно делиться", – заявил Добрынин.

Телеведущий также добавил, что в его решение нет никакой политического подтекста.

"Здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи. Это история не о политике, это история о любви. Мне важно, чтобы вы это услышали от меня", – подытожил он.

Напомним, Никита Добрынин во время съемок романтического шоу "Холостяк-9" познакомился с Дашей Квитковой. Девушка победила в проекте. Мало каким парам удается после этого продолжать отношения, но Добрынин и Квиткова – стали одними из них.

31 августа 2020 года Никити и Даша отпраздновали 2 года отношений. В мае влюбленные зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 12 августа устроили шумное свадебное торжество.

В январе 2021 года звездная пара сообщила о том, что ожидает первенца. Квиткова и Добрынин станут родителями мальчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена Никиты Добрынина Даша Квиткова призналась, что скрывать свою беременность от публики ей было очень сложно. В частности из-за того, что в какой-то момент она перестала влазить во все вещи.