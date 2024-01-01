Дмитрий Нагиев вызвал истерику у россиян из-за загадочного поздравления с Новым годом: украинцы благодарят ведущего за поддержку

Российский актер Дмитрий Нагиев, иногда деликатно намекающий на свое несогласие с политикой Кремля, но все же избегающий прямого осуждения войны, возмутил россиян поздравлением с Новым годом. Украинцы же, напротив, его поблагодарили.

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Комментарии с теплыми пожеланиями появились под постом артиста в Instagram. Он, прогуливаясь с собакой, снял обращение к подписчикам.

"С новым, добрым, мирным, красивым, сытным, справедливым, свободным, надежным годом", – сказал Нагиев, улыбаясь.

Такое обращение многие пользователи из Украины трактовали как призыв к миру, справедливости и свободе, чего сейчас многих украинцев лишает террористическая Российская Федерация.

"С Новым годом, Дмитрий. Слава Украине", "Дима, спасибо за поддержку Украины! Вы человек с большой буквы", "Да, с мирным, справедливым и свободным. И будем жить! С Новым годом вас. Мы из Украины", "Я из Украины, но вы единственный человек из России, которого уважаю", "Смотрите, как интересно. Он просто поздравил с Новым годом, а каждый понял по-своему", – написали в комментариях.

Интересно, что россияне также "расшифровали" поздравление Нагиева не в свою пользу. В одном из пропагандистских Telegram-каналов от артиста потребовали немедленно четко очертить свою позицию относительно войны в Украине.

"Долой головокружение от успехов, скажем "нет" анальной контузии. С Новым годом. Ждите приказов", – подогрел раздражение путинистов актер.

В комментариях его назвали "тварью" и "нетвойнистом", хотя Нагиев продолжает сотрудничать с российскими компаниями. Некоторые даже предположили, что пожелание "ждать приказов" свидетельствует о мобилизации после выборов в РФ.

Напомним, в начале марта 2023 года россиянин обратился к подписчикам в сине-желтой куртке. Образ звезды довел до истерики российских пропагандистов. В присущей себе шутливой манере артист также высмеял "вставание с колен" России и осторожно высказался по поводу войны, а его коллега по сериалу "Кухня" выдал позицию звезды.

Ранее OBOZ.UA писал, что предательница Украины, актриса родом из Краматорска Галина Безрук осторожно пожелала украинцам мира на Новый год. Раньше она геноцид цинично игнорировала.

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