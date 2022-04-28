Дмитрий Гордон рассказал, как относится к Дудю и Галкину: остаться нищими – не у каждого хватит сил

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал позицию своего российского коллеги Юрия Дудя, а также знаменитого комика и шоумена Максима Галкина. Оба россиянина осудили преступную полномасштабную войну РФ против Украины, однако многие интернет-пользователи начали сомневаться в искренности их слов. Ведущий посоветовал не спешить с такой реакцией.

По мнению Гордона, российские знаменитости многое потеряли, выступив против агрессии Кремля. В том числе, аудиторию и заработок. Журналист считает, что публично осудить путинский режим и "остаться нищими – не у каждого хватит сил". Своими мыслями он поделился в интервью Славе Демину на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Украинский журналист лично знаком с Юрием Дудем. Российскому коллеге он давал большое интервью, которое собрало около 32 млн просмотров. По словам Гордона, блогер – "честный и порядочный человек". Он напомнил, что тот до 4 лет жил в Киеве.

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Однако в сети многим украинцам позиция Дудя показалась двузначной. С одной стороны, он осуждает власть и поддерживает Украину, с другой – пытается доказать, что украинцы и россияне – братские народы.

"Я провел с ним день, и мне он показался очень честным и порядочным человеком. Честным даже до каких-то мелочей. Я давно таких людей не видел. Мы говорили на разные темы, и там, где я бы еще пошел на компромисс, он мне показался очень бескомпромиссным. И мне это в нем понравилось. Я думаю, что ему тяжело... Я думаю, что он проходит тяжелый этап осознания всего того, что натворила его страна. И я думаю, он скажет свое слово еще", – прокомментировал позицию коллеги Гордон.

Что касается Галкина, то многим украинцам также показалось, что пародист был очень осторожен в формулировках, а открыто рассказал о преступлениях России в Украине только на второй месяц войны, после ракетного обстрела Одессы. Гордон считает, что артиста не стоит осуждать за "опоздание".

"Давайте не будем забывать то, что люди жили в этой стране, может даже подозревая, на что она способна. А может и нет. Обрастали бытом, семьями, квартирами, машинами, славой, чем угодно. И все разрушить, остаться нищими – не у каждого хватает сил. Нужно время, чтобы какую-то базу себе подготовить. Я не спешу осуждать никого", – отметил журналист.

Не смог обойти Гордон и тех звезд, которые публично поддержали диктатуру Путина и убийства в Украине. Интервьюер не сдержался и сорвался на брань.

"Я осуждаю однозначно тех, кто является винтиками в этой бездушной российской машине убийств. Я сейчас не говорю про этих пропагандистов проклятых. Я осуждаю всей душой своей Газманова, Расторгуева, Пореченкова, Машкова, Бабкину, Баскова, всю эту ху*ню проклятую", – признался Дмитрий.

Кроме того, вспомнил Гордон и украинскую певицу Наташу Королеву, которая уже долгие годы живет и работает в РФ. С 24 февраля звезда эстрады не сказала ни слова о войне на родине. Вместо этого, неоднократно анонсировала свои концерты в российских городах.

"Наташа Королева жила со мной рядом на Борщаговке в Киеве. И мы учились с ней в одной школе в разное время. Она младше меня. У нас одна классная руководительница была... Преподавала она украинский язык и литературу. То есть это девочка, певшая украинские песни в украинском хоре... Вот лучше бы она промолчала, а она, в то время, когда наша страна истекает кровью, постит рекламу своего концерта в Урюпинске. Меня это подорвало. Я не говорю про ее тупого мужа с украинской фамилией Глушко... Но ты концерты свои постишь, идиотка", – высказался журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, росСМИ пишут, что певица Наталья Королева находится на грани развода с мужем-стриптизером Сергеем Глушко. Их отношения испортились после публичного скандала Тарзана с матерью Королевой, 76-летней Людмилой Порывай, на тему войны России против Украины.