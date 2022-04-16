Режиссер назвала выпуск Дудя об Украине новой пропагандой: не смотрите это г*вно

Украинский блогер Дарья Билецкая, которая по образованию является режиссером, разобрала крайний выпуск программы российского журналиста Юрия Дудя под названием "Человек во время войны" и объяснила, почему он является пропагандистским. В новом видео знаменитый интервьюер рассказывает о беженцах из Украины и тех, кто их приютил по всему миру, в том числе и "хорошие русские".

На личной странице в Instagram Дарья призвала соотечественников не смотреть программу "Вдудь" и не восторгаться журналистом, который вместе со своей командой профессионалов пытается доказать, что русские – братский народ. К слову, выпуск о беженцах на YouTube посмотрело около 6 миллионов человек.

Видео дня

Видео "Человек во время войны" начинается со слов Юрия Дудя: "Ужасные цифры последних месяцев: с начала войны более 11 миллионов жителей Украины покинули свои дома; более 4 миллионов из них были вынуждены выехать за пределы Украины. У кого-то из беженцев за границей есть родственники и знакомые, но большинство едут в никуда. У них нет конкретных маршрутов, серьезных сбережений, часто – знания иностранных языков. К счастью, на их пути встречаются люди, готовые помочь. В этом выпуске мы на одном конкретном примере покажем, как такая помощь устроена".

Далее журналист знакомит зрителей со своими соотечественниками, которые принимают беженцев из Украины в Будапеште (Венгрия).

Дарья объясняет, как устроен сценический план выпуска. Она уверена, что Дудь с командой хотели не так высветлить проблему массового беженства, как показать, что русские – хорошие, поскольку помогают. А вот Европа и Запад, как показано в видео, не способны полностью понять боль украинского "небратского" народа.

"Нам снова втюхивают про братские народы, и что только русские понимают нашу боль. Там есть целый эпизод, где мальчик обвиняет европейцев, которые думают, что наши бегут за лучшей жизнью ( а русские так не думают, мы же братский народ). Также девушка 10 минут осуждает посольства, которые не помогают (а русские помогают, мы же братский народ). Таким образом мы начинаем думать, что не все русские плохие и им тоже тяжело. Но в новостях не пишут: "Не вся Россия напала на Украину", – аргументировала свои мысли режиссер.

Однако Дарья объяснила, что не это главная цель "новой пропаганды". Украинцы после просмотра выпуска начинают смещать свой фокус внимания с войны на "хорошим русским тоже тяжело". Впоследствии так делает весь мир.

Кроме того, блогер заметила, что в видео часто сетуют на европейские и американские организации, которые якобы ничего не делают, в то время как только "братский народ" пытается оказать поддержку.

"Команда Дудя – профессионалы. Дураки бы столько подписчиков не собрали. Но! Они очень профессионально, глядя на вашу эмпатию, вкладывают в наши головы свою пропаганду, а мы знаем к чему это может привести. Прошу, не смотрите это г*вно, не мчитесь писать: "Юра, спасибо, что остаешься человеком". Потому что это не так", – подытожила Дарья.

Как писал OBOZREVATEL ранее, режиссер Александр Роднянский предположил, что следующим президентом РФ может стать российский блогер Юрий Дудь. По его словам, основатель канала-миллионника на YouTube жестко выступает против путинского режима, говорит правду и при этом – абсолютный патриот своей Родины.