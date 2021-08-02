Дмитрий Гордон покатался на яхте со своей супругой и детьми. Фото

Украинский журналист и ведущий авторской программы Дмитрий Гордон поделился новыми фото, на которых позировал вместе со своей супругой Алесей Бацман. Они наслаждались морской прогулкой на яхте.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram. Гордон был запечатлен в футболке с ярким рисунком и белоснежных штанах, тогда как его возлюбленная выбрала для прогулки легкое платье с эффектным вырезом в зоне декольте. Свой образ Алеся дополнила стильным головным убором и аксессуарами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Также компанию супругам составили их дети. На совместном снимке вся семья позировала с улыбками. Поклонники в комментариях не пожалели для них приятных слов. Вот некоторые из них:

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"Какие красивые!", "Гордон и его команда", "Дмитрий, вы в шоколаде! Тащусь от ваших интервью", "Красавцы", "Какие вы все классные", "Дмитрий, супруга у Вас очень красивая!".

Коротко о знаменитости:

Дмитрий Гордон – украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона" (с 1996 года), главный редактор газеты "Бульвар Гордона" (1995–2019), основатель интернет-издания "ГОРДОН", обладатель двух золотых кнопок YouTube – "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона", депутат Киевского городского совета (2014–2016).

За свою журналистскую карьеру записал более 1000 интервью. Многодетный отец. Его жена – известная украинская журналистка Алеся Бацман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Гордон похвастался семейным фото с женой и детьми. Кадр был сделан во время празднования народного праздника Ивана Купала.