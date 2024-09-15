'Для нас война началась в 2014 году'. Светлана Тарабарова ответила на упреки в отсрочке мужа от армии

Украинская певица Светлана Тарабарова ответила на упреки украинцев в желании ее мужа – продюсера Алексея Бондара – бежать за границу во время войны. Она сообщила, что он живет сейчас в Украине и уезжать никуда не планирует, хоть и имеет возможность.

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Дело в том, что семья воспитывает троих несовершеннолетних детей, а самой маленькой дочери – всего 1,5 месяца. Поэтому Алексей Бондар не подлежит мобилизации и мог бы беспроблемно уехать за границу. В интервью украинским медиа Тарабарова ответила, что за 2,5 года полномасштабной войны продюсер не покинул страну и живет вместе с семьей.

"Хейтеры на то и хейтеры. Было много упреков, что третий ребенок нужен, чтобы выехать за границу, однако сейчас Полине уже 1,5 года, а наша семья в полном составе дома. Наверное, это самый лучший ответ", – пояснила она.

В частности, певица припомнила, как с началом войны с Россией в 2014 году ездила с мужем на фронт поддерживать наших военных.

"Для нас с мужем война началась в 2014 году, когда мы вместо карьеры в Москве поехали на восток с концертами для наших военных. Наше первое выступление было 8 марта 2014 года, еще даже до официального объявления АТО. И неизменно с 2014 года все мои выступления для военных организует мой муж", – сказала она.

Светлана Тарабарова отмечала, что к тому времени могла выехать в Москву и строить песенную карьеру там. Более того, в РФ там до сих пор живет родной дядя по маминой линии. Однако после начала полномасштабной войны она решила разорвать с ним связи.

Стоит отметить, что муж певицы почти никогда не появляется в сети и на разных мероприятиях с женой, потому что не любит публичности. Кстати, супруги вместе уже 8 лет.

"Мы не классическая "звездная пара", мужчина не любит публичности, возможно, это и залог крепких отношений. Хотя сколько семей – столько историй, а те испытания, которые проходят семьи в эти дни, наверное, самые страшные. К таким вызовам нас не готовили..." – отмечала артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Светлана Тарабарова поделилась интересными изменениями, происходящими с ее детьми во время взросления. Она отметила, что все они совершенно разные по характеру и поведению.

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