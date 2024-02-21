'Для меня Крым – это Украина': в сети всплыло интервью Волочковой за 2014 год, где она в Киеве осуждает путинистов

Опальная российская балерина Анастасия Волочкова сегодня является одной из главных звездных Z-патриоток. Она регулярно публикует позорные видео и делает пропагандистские заявления в поддержку агрессии РФ и президента-диктатора Владимира Путина. А еще в апреле 2014 года танцовщица осуждала своих коллег-путинистов за их позицию и даже называла их "политическими проститутками". Более того, звезда уверяла, что считает Крым украинским, и осуждает его аннексию.

Все эти и другие высказывания об украинских корнях и любви к Украине можно услышать в интервью Волочковой практически десятилетней давности для программы "Світське життя". Об архивном видео напомнили в TikTok, где оно стало вирусным. Зрители удивляются, как человек с абсолютно адекватной проукраинской позицией за короткие сроки полностью забыл о собственных убеждениях и стал заядлым Z-патриотом.

Так, ведущая программы и российская балерина встретились в Киеве в апреле 2014 года. Там Волочкова презентовала собственный клип, который, собственно, и снимали в украинской столице. На тот момент Крым уже был оккупирован Россией, а ряд российских артистов поддержал соответствующую инициативу правительства РФ о "возвращении" полуострова.

"Я не просто не побоялась ехать в Украину, а сделала это вопреки всему. Меня так возмутили высказывания той же Валерии, Иосифа Пригожина, которые начали этот раздор. Я очень люблю Украину, очень люблю Киев. Все мои бабушки и дедушки родились в Украине, папа мой родился в Запорожье, мама всю молодость училась во Львове, Львовском политехническом институте. В Киеве много родственников... Поэтому я здесь, как мне кажется, свой человек", – говорила Волочкова в 2014 году.

Позицию коллег, поддержавших Кремль, Волочкова тогда резко осудила. Балерина все удивлялась, как можно "так себя не уважать". Прошло не много времени, как сама танцовщица стала той, кого презирала.

"Я считаю их не очень честными людьми, не имеющими своей позиции. Когда человек то вправо, то влево, смотря куда подует ветер власти, для меня эти люди как политические проститутки. Я без уважения отношусь к таким людям. Нас, русских артистов, как Украина всегда принимала. И вдруг этот человек – Валерия – которая только что приезжала сюда, работала здесь за деньги, сейчас говорит: "Да мы не поедем". Ну не унижайте самих себя", – щебетала россиянка.

Осадчая также поинтересовалась, предлагали ли Волочковой поехать в аннексированный Крым с целью пропаганды. Балерина заявила: "Для меня Крым все равно – часть Украины. Я неловко себя чувствую за Россию, поэтому я бы не стала участвовать в этих программах".

Сложно осознать, что сегодня эта же артистка говорит абсолютно противоположные вещи, поет оды Путину и воспевает войну в своей "любимой" Украине. Как бы сказала о себе сама Волочкова версии 2014 года, она стала политической проституткой.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анастасия Волочкова рассказала, почему же она до сих пор не посетила Донбасс. Не смотря на свою ярую поддержку террористической войны России, ура-патриотка выдумала примитивную отмазку.

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