Российская балерина-путинистка Анастасия Волочкова рассказала, почему же она все еще не посетила Донбасс. Не смотря на свою ярую поддержку террористической войны России, ура-патриотка выдумала примитивную отмазку.

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На одной из последних пресс-конференций Волочкова сказала пропагандистам, что ее поездка на оккупированные украинские территории не принесет никакой пользы. Горе-балерина считает, что ее призвание – это плясать на сцене перед семьями участников так называемой "СВО".

Однако танцовщица называет себя патриоткой Росси, заявляя, что служит своей стране. "Та я могу поехать на Донбасс, только объясните мою миссию, – сказала она журналистам. – Мое присутствие на Донбассе не даст никакого эффекта и никакой пользы".

Волочкова заявила, что точно не поедет с балетом, так как коллектив состоит из девочек возрастом десяти лет. Но если потребуется, то путинистка конечно же приедет одна. "Я Россию готова поддержать где-угодно: и на Донбассе, и на Луне", – заявила она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Z-патриоты Джигурда и Волочкова устроили пьяные танцы с раздеванием: критиковали "голую вечеринку", но опозорились еще больше.

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