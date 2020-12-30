Дизайнера Александра Вэнга обвинили в сексуальных домогательствах к парням: подробности скандала

Известного американского дизайнера Александра Вэнга обвинили в сексуальных домогательствах к парням-моделям. В сети обнародовали истории манекенщиков, к которым знаменитость "имел особое отношение".

Так, на одном из Instagram-аккаунтов опубликовали записи из жизни якобы жертв Вэнга. Сам дизайнер пока никак не прокомментировал информацию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам одного из пользователей сети, как-то на вечеринке Вэнг постоянно предлагал выпить одному из манекенщиков. В результате парень не смог отказать дизайнеру и не помнит, как оказался с ним в туалете. Затем мужчина начал снимать с модели штаны и склонял его к действиям гомосексуального характера.

Также стало известно, что однажды один из парней оказался с Вэнгом на вечеринке, дизайнер склонял его выпить как можно больше алкоголя. В один момент модель перестал понимать, что происходит вокруг, и очутился в кровати с мужчиной.

По словам парня, после этого Вэнг начал стаскивать белье с него и тянулся головой к гениталиям.

Кроме того, модель Оуэн Муни опубликовал видео, на котором откровенно рассказал, что ранее Вэнг домогался его без согласия парня.

Отметим, что инциденты происходили на протяжение нескольких лет. Сам дизайнер не комментирует ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезду сериала "Черлидеры", 21-летнего американского актера Джерри Харриса обвинили в развращении несовершеннолетних подростков, а также изготовлении детской порнографии.