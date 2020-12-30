Дизайнера Олександра Венга звинуватили в сексуальних домаганнях до хлопців: подробиці скандалу

Відомого американського дизайнера Олександра Венга звинуватили в сексуальних домаганнях до хлопців-моделей. У мережі оприлюднили історії манекенників, до яких знаменитість "мав особливе ставлення".

Так, на одному з Instagram-акаунтів опублікували записи з життя нібито жертв Венга. Сам дизайнер поки ніяк не прокоментував інформацію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами одного з користувачів мережі, якось на вечірці Венг постійно пропонував випити одному з манекенників. У підсумку хлопець не зміг відмовити дизайнеру і не пам'ятає, як опинився з ним в туалеті. Потім чоловік почав знімати з моделі штани та схиляв його до дій гомосексуального характеру.

Також стало відомо, що одного разу один із хлопців опинився з Венгом на вечірці, дизайнер схиляв його випити якомога більше алкоголю. В один момент модель перестав розуміти, що відбувається навколо, і опинився в ліжку з чоловіком.

За словами хлопця, після цього Венг почав стягувати білизну з нього і тягнувся головою до геніталій.

Крім того, модель Оуен Муні опублікував відео, на якому відверто розповів, що раніше Венг домагався його без згоди хлопця.

Відзначимо, що інциденти відбувалися протягом декількох років. Сам дизайнер не коментує ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірку серіалу "Черлідери", 21-річного американського актора Джеррі Харріса звинуватили в розбещенні неповнолітніх підлітків, а також виготовленні дитячої порнографії.