Директор Валерия Леонтьева объяснил, почему артист покинул Россию

Катерина Малай
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Директор Валерия Леонтьева объяснил, почему артист покинул Россию
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Директор народного артиста Российской Федерации Валерия Леонтьева Борис Чигирев объяснил, почему певец покинул Россию и улетел в США. По его словам, в отъезде звезды нет ничего удивительного, ведь он живет в Майами на постоянной основе, а РФ посещает только во время гастролей и приватных выступлений.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии Telegram-каналу "Звездач". Директор артиста отметил также, что отсутствие концертов в стране-оккупанте обусловлено пандемией коронавируса (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

"Что странного в поездке Валерия Леонтьева в Америку? Дело в том, что Валерий Яковлевич в связи с пандемией чаще всего находится в Майами. У него там есть жилье. Еще с пандемии случилось так, поскольку гастролей и работы практически нет. Появлялись какие-то съемки и какой-то концерт выпадал, Валерий Яковлевич приезжал сюда ради этих съемок или ради концерта. Он не сидит в Москве и в России", – говорится в сообщении.

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Директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев объяснил, почему певец покинул Россию

Напомним, ранее тайный отъезд из РФ Леонтьева связывали с развязанной Путиным войной в Украине. Слухи подогревал тот факт, что певец несколько недель не выходил на связь и не сообщал поклонникам о возвращении в Штаты.

Однако Борис Чигирев заверил, что причина совсем в другом: "Гастроли делаются за полгода – до марта месяца, мы еще не знали, будет ли пандемия, снимут ограничения, не снимут, поэтому не планировали гастроли".

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне раскритиковали певицу Валерию и ее мужа Пригожина из-за поездки в Израиль. Поклонники решили, что супруги покинули страну, однако звезды поспешили оправдаться и объяснить причину.

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