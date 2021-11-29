Дима Билан вышел пьяным на сцену и с бутылкой пива извинился перед фанатами. Видео

Российский певец Дима Билан оскандалился, выйдя пьяным на сцену на корпоративе в Казахстане. Позже артист прокомментировал резонансный инцидент и признался, что очень устал и его "колбасит" накануне 40-летия.

Нашумевший ролик со свадьбы с песней нетрезвого поп-исполнителя обнародовал в Instagram блогер Биржан Ашим. Демонстрируя поведение артиста, автор видео сказал: "Ребята, он обдолбанный!". В итоге у себя в Instagram-сторис Билан оправдался перед фанатами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Вы знаете, так бывает, иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет", – заявил певец, тем самым подтвердив, что выступал в состоянии опьянения.

Знаменитость при этом показал, что пьет пиво. Он пояснил, что он много работает и "не спал уже трое суток". Кроме того, его тревожит 40-летие, которое уже на носу.

"Меня вообще колбасит сильно. Я не знаю, как это объяснить... Мама плачет моя, мама Нина, смотрит мои сторис. Мне стыдно очень. Но мне не стыдно за то, что я честен", – продолжил артист.

Билан далее сказал, что у него есть только два секрета, но раскрыть их он не может. Он назвал себя "хорошим парнем".

Звезда признался, что ему "звонили все" и просили удалить сторис с оправданиями. Однако он решил этого не делать.

"Повторяю еще раз: вы не люди? У вас не бывает ошибок?" – спросил Билан.

Коротко о знаменитости:

Дима Билан (имя при рождении – Виктор Николаевич Белан) – 39-летний российский певец и актер, с 2018 года – заслуженный артист Российской Федерации.

В детстве занимался в музыкальной школе, позже получил высшее образование в Государственном музыкальном училище имени Гнесиных.

Дважды представлял РФ на международном конкурсе "Евровидение": в 2006 году занял второе место, а в 2008-м – первое.

Как писал OBOZREVATEL, в марте-2021 прокуратура АРК открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которых обвинили в незаконном въезде на территорию оккупированного полуострова Крым. Среди них был и Билан.

О том, как ситуацию прокомментировали фигуранты скандала, читайте по ссылке.