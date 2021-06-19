"Девушка Бонда" Куриленко появилась в трендовом платье с объемными рукавами. Фото

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко вышла в свет в элегантном платье, которое актуально в этом сезоне. Свой образ она подчеркнула насыщенным оттенком красной помады.

Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она примеряла черное платье с объемными рукавами и белыми вставками. А также Куриленко дополнила вечерний наряд маленькой сумочкой с ярким принтом и элегантной укладкой.

"Happy Friday guys! (Счастливой пятницы, друзья!") – обратилась звезда к своим подписчикам.

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Поклонники актрисе ответили, что ее внешний вид просто потрясающий.

Коротко о знаменитости:

Ольга Куриленко – украинская и голливудская актриса и модель. В восемнадцать лет появилась на обложке журналов Glamour, ELLE, Madame Figaro, Marie Claire и Vogue.

Первый опыт в кино – главная роль в малобюджетном эротическом фильме "Перст любви" французского режиссера Дианы Бертран. Приобрела известность как актриса после выхода фильма "Париж, я люблю тебя", и в том же году снялась в фильме "Змий".

В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Куриленко показала, какой была в детстве. Звезда позировала на архивном кадре вместе с мамой.