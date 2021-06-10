"Девушка Бонда" Куриленко показала, как выглядела в детстве. Фото

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с поклонниками фото, на котором показала себя маленькой девочкой. Звезда позировала на архивном кадре вместе с мамой.

Соответствующий детский снимок Куриленко опубликовала на личной странице в Instagram. Она запечатлена на нем в красном комбинезоне с белыми бантами (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Нашла эту старую фотографию, на которой запечатлена я и моя мама. Для тех, кто все еще комментирует мой якобы ненатуральный цвет волос, вот вам доказательство. Я определенно не красила свои волосы в этом возрасте", – написала актриса.

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Поклонники пришли в восторг от архивного кадра Куриленко. Они засыпали звезду множеством комплиментов.

"Две красавицы", "Такая хорошенькая. На маму похожа", "Это так мило", "Очень красивое фото", "Какой замечательный ребенок! Вы почти не изменились", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Ольга Куриленко– украинская и голливудская актриса и модель. В восемнадцать лет появилась на обложке журналов Glamour, ELLE, Madame Figaro, Marie Claire и Vogue.

Первый опыт в кино – главная роль в малобюджетном эротическом фильме "Перст любви" французского режиссера Дианы Бертран. Приобрела известность как актриса после выхода фильма "Париж, я люблю тебя", и в том же году снялась в фильме "Змий". В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко показала, как выглядела девять лет назад. По словам звезды, на фото она запечатлена будучи выпускницей Киевского национального университета культуры и искусств.